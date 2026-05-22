СМИ: 40-летний Нойер пропустит финал Кубка Германии

В нынешнем сезоне Нойер провел за «Баварию» 37 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 40 мячей и 11 раз оставил ворота в неприкосновенности. Он помог клубу выиграть Бундеслигу и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.