СМИ: 40-летний Нойер пропустит финал Кубка Германии

23 мая «Бавария» сыграет против «Штутгарта» в финале национального кубка.
По информации источника, Нойер продолжает восстановление после травмы икроножной мышцы и не поможет команде в борьбе за трофей.
В нынешнем сезоне Нойер провел за «Баварию» 37 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 40 мячей и 11 раз оставил ворота в неприкосновенности. Он помог клубу выиграть Бундеслигу и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.
Ранее Мануэль Нойер вошел в окончательную заявку сборной Германии на предстоящий чемпионат мира. Последний раз 40-летний вратарь играл за национальную команду на Евро-2024, где немцы в ¼ финала уступили будущим победителям турнира — сборной Испании (1:2 д.в.). В августе 2024 года Нойер объявил о завершении карьеры в сборной.
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Германии сыграет с командами Кюрасао (14 июня), Кот-д’Ивуара (20 июня) и Эквадора (25 июня). Матчи пройдут в Хьюстоне, Торонто и Нью-Йорке.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.