«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Майклом Кэрриком

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о продлении контракта с наставником клуба Майклом Кэрриком.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Новое соглашение с 44-летним специалистом рассчитано до 2028 года. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в контракте предусмотрена опция продления еще на один сезон.

— С того момента, как я приехал сюда 20 лет назад, я ощущал магию «Манчестер Юнайтед». Ответственность за руководство нашим особенным футбольным клубом наполняет меня огромной гордостью.

За последние пять месяцев эта группа игроков показала, что способна соответствовать тем стандартам стойкости, сплоченности и целеустремленности, которых мы здесь требуем.

Теперь пришло время снова двигаться вперед вместе — с амбициями и четким пониманием цели. «Манчестер Юнайтед» и наши невероятные болельщики заслуживают того, чтобы вновь бороться за самые престижные трофеи, — приводит слова Кэррика пресс-служба клуба.

Майкл Кэррик был назначен на пост временного главного тренера «МЮ» 13 января 2026 года до конца сезона-2025/26, сменив уволенного Рубена Аморима. Под его руководством в минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» завоевал бронзовые награды Английской Премьер-лиги, гарантировав себе попадание в Лигу чемпионов. В сезоне-2024/25 манкунианцы заняли 15-е место в чемпионате.

Кэррик в качестве игрока выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006-го по 2018 год. В составе клуба футболист пять раз стал чемпионом Англии, шесть раз выиграл Суперкубок страны, дважды выиграл Кубок лиги. Также он стал победителем Лиги чемпионов, Кубка Англии, клубного ЧМ и Лиги Европы.