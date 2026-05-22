Матч-центр
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Аталанта
П1
2.74
X
3.56
П2
2.57
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
П1
3.08
X
3.72
П2
2.26
Футбол. Италия
23.05
Лацио
:
Пиза
П1
1.56
X
4.40
П2
6.04
Футбол. Испания
23.05
Алавес
:
Райо Вальекано
П1
2.49
X
3.45
П2
2.95
Футбол. Испания
23.05
Бетис
:
Леванте
П1
2.27
X
3.35
П2
3.40
Футбол. Испания
23.05
Сельта
:
Севилья
П1
1.75
X
3.86
П2
4.89

Гвардиола объявил об уходе из «Ман Сити» после 10 лет в клубе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объявил, что покинет клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает официальный сайт «горожан».

Источник: Reuters

Контракт 55-летнего испанца был рассчитан до конца следующего сезона.

«Не спрашивайте меня о причинах моего ухода. Причин нет, но в глубине души я знаю, что пришло мое время. Ничто не вечно, если бы это было так, я был бы здесь. Вечными останутся чувство, люди, воспоминания, любовь, которую я испытываю к своему “Манчестер Сити”, — сказал Гвардиола.

Таким образом, последним матчем во главе «горожан» для Гвардиолы станет домашняя встреча 38-го тура АПЛ против «Астон Виллы», которая пройдет в воскресенье, 24 мая.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году и стал самым успешным тренером за всю 146-летнюю историю клуба. За десять лет он завоевал с «горожанами» 20 трофеев: шесть раз выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок английской лиги, по три раза — Кубок и Суперкубок Англии, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В общей сложности «Манчестер Сити» провел под руководством Гвардиолы 592 матча, в которых одержал 423 победы при 77 ничьих и 92 поражениях. Испанец является единственным тренером в истории АПЛ, которому удалось выиграть более 70% матчей — 269 побед в 379 встречах (70,2%).

Ожидается, что после ухода Гвардиолы «Манчестер Сити» возглавит Энцо Марека, который в начале года был уволен из «Челси». 46-летний итальянец был его ассистентом в «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23, в котором «горожане» завоевали требл (АПЛ, Кубок Англии, Лига чемпионов).

В этом сезоне «Манчестер Сити» занял второе место в АПЛ, уступив титул лондонскому «Арсеналу». При этом «горожане» сумели выиграть оба национальных кубка — Кубок английской лиги и Кубок Англии.

Борнмут
1:1
Первый тайм: 1:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 37
19.05.2026, 21:30 (МСК UTC+3)
Виталити Стэдиум, 11218 зрителей
Главные тренеры
Андони Ираола
Хосеп Гвардиола
Голы
Борнмут
Эли Жуниор Крупи
(Адриен Трюффер)
39′
Манчестер Сити
Эрлинг Холанн
90+5′
Составы команд
Борнмут
1
Джордже Петрович
3
Адриен Трюффер
90+5′
16
Маркус Таверньер
23
Джеймс Хилл
59′
5
Маркос Сенеси
8
Алекс Скотт
12
Тайлер Адамс
37′
15
Адам Смит
90′
4
Льюис Кук
37
Райан
84′
7
Дэвид Брукс
22
Эли Жуниор Крупи
76′
19
Джастин Клюйверт
90+3′
9
Эванилсон
89′
26
Энес Юнал
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеуш Нунеш
33
Нико О`Райли
9
Эрлинг Холанн
16
Родри
90+3′
45
Абдукодир Хусанов
15
Марк Гехи
42
Антуан Семеньо
56′
10
Райан Шерки
11
Жереми Доку
76′
7
Омар Мармуш
20
Бернарду Силва
56′
26
Савио
8
Матео Ковачич
56′
47
Фил Фоден
Статистика
Борнмут
Манчестер Сити
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
10
14
Удары в створ
2
5
Угловые
7
6
Фолы
16
7
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
