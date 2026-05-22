Гвардиола объявил об уходе из «Ман Сити» после 10 лет в клубе

Контракт 55-летнего испанца был рассчитан до конца следующего сезона.
«Не спрашивайте меня о причинах моего ухода. Причин нет, но в глубине души я знаю, что пришло мое время. Ничто не вечно, если бы это было так, я был бы здесь. Вечными останутся чувство, люди, воспоминания, любовь, которую я испытываю к своему “Манчестер Сити”, — сказал Гвардиола.
Таким образом, последним матчем во главе «горожан» для Гвардиолы станет домашняя встреча 38-го тура АПЛ против «Астон Виллы», которая пройдет в воскресенье, 24 мая.
Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году и стал самым успешным тренером за всю 146-летнюю историю клуба. За десять лет он завоевал с «горожанами» 20 трофеев: шесть раз выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок английской лиги, по три раза — Кубок и Суперкубок Англии, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В общей сложности «Манчестер Сити» провел под руководством Гвардиолы 592 матча, в которых одержал 423 победы при 77 ничьих и 92 поражениях. Испанец является единственным тренером в истории АПЛ, которому удалось выиграть более 70% матчей — 269 побед в 379 встречах (70,2%).
Ожидается, что после ухода Гвардиолы «Манчестер Сити» возглавит Энцо Марека, который в начале года был уволен из «Челси». 46-летний итальянец был его ассистентом в «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23, в котором «горожане» завоевали требл (АПЛ, Кубок Англии, Лига чемпионов).
В этом сезоне «Манчестер Сити» занял второе место в АПЛ, уступив титул лондонскому «Арсеналу». При этом «горожане» сумели выиграть оба национальных кубка — Кубок английской лиги и Кубок Англии.
Андони Ираола
Хосеп Гвардиола
Эли Жуниор Крупи
(Адриен Трюффер)
39′
Эрлинг Холанн
90+5′
1
Джордже Петрович
3
Адриен Трюффер
90+5′
16
Маркус Таверньер
23
Джеймс Хилл
59′
5
Маркос Сенеси
8
Алекс Скотт
12
Тайлер Адамс
37′
15
Адам Смит
90′
4
Льюис Кук
37
Райан
84′
7
Дэвид Брукс
22
Эли Жуниор Крупи
76′
19
Джастин Клюйверт
90+3′
9
Эванилсон
89′
26
Энес Юнал
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеуш Нунеш
33
Нико О`Райли
9
Эрлинг Холанн
16
Родри
90+3′
45
Абдукодир Хусанов
15
Марк Гехи
42
Антуан Семеньо
56′
10
Райан Шерки
11
Жереми Доку
76′
7
Омар Мармуш
20
Бернарду Силва
56′
26
Савио
8
Матео Ковачич
56′
47
Фил Фоден
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти