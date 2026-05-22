«Ман Сити» назовет трибуну в честь Гвардиолы и установит статую

Сегодня было объявлено, что 55‑летний испанец покинет пост главного тренера команды после окончания сезона, завершив тем самым десятилетний период работы в клубе.
Северная трибуна стадиона «Этихад», на которой недавно были завершены работы по реконструкции и расширению, получит название «трибуна имени Пепа Гвардиолы» (The Pep Guardiola Stand). Ранее она называлась семейной трибуной (Family Stand). Планируется, что статуя Гвардиолы будет установлена на подходе к ней.
Церемония открытия трибуны состоится в воскресенье, 24 мая — во время заключительной игры сезона против «Астон Виллы». Этот матч станет последним для Гвардиолы во главе команды.
«Я давно говорил, что в “Манчестер Сити” должны быть лучшие люди как на поле, так и за его пределами. На протяжении десяти лет Пеп был олицетворением этих амбиций. Он оставил неизгладимый след в ДНК клуба. След, который больше связан с тем, как он побеждал, чем с многочисленными трофеями, которые он завоевал. Он заслуживает безграничной благодарности от меня и всей семьи “Сити”, частью которой он всегда будет», — сказал владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур.
Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году и стал самым успешным тренером за всю 146-летнюю историю клуба. За десять лет он завоевал с «горожанами» 20 трофеев: шесть раз выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок английской лиги, по три раза — Кубок и Суперкубок Англии, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В общей сложности «Манчестер Сити» провел под руководством Гвардиолы 592 матча, в которых одержал 423 победы при 77 ничьих и 92 поражениях. Испанец является единственным тренером в истории АПЛ, которому удалось выиграть более 70% матчей — 269 побед в 379 встречах (70,2%).
Ожидается, что после ухода Гвардиолы «Манчестер Сити» возглавит Энцо Марека, который в начале года был уволен из «Челси». 46-летний итальянец был его ассистентом в «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23, в котором «горожане» завоевали требл (АПЛ, Кубок Англии, Лига чемпионов).
В этом сезоне «Манчестер Сити» занял второе место в АПЛ, уступив титул лондонскому «Арсеналу». При этом «горожане» сумели выиграть оба национальных кубка — Кубок английской лиги и Кубок Англии.