«Ман Сити» назовет трибуну в честь Гвардиолы и установит статую

«Я давно говорил, что в “Манчестер Сити” должны быть лучшие люди как на поле, так и за его пределами. На протяжении десяти лет Пеп был олицетворением этих амбиций. Он оставил неизгладимый след в ДНК клуба. След, который больше связан с тем, как он побеждал, чем с многочисленными трофеями, которые он завоевал. Он заслуживает безграничной благодарности от меня и всей семьи “Сити”, частью которой он всегда будет», — сказал владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур.