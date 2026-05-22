Гвардиола: Нет энергии, чтобы каждые три дня бороться за титул

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что его ощущения похожи на то, о чем говорил Юрген Клопп, когда уходил из «Ливерпуля».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

22 мая было объявлено, что каталонский специалист Хосеп Гвардиола покинет «Манчестер Сити» в конце сезона.

— Чувствовал ли я, что у меня заканчиваются силы, как говорил про себя Клопп? Да, абсолютно. Они у меня были, они у меня есть, но дальше их уже не будет. Все просто. Я чувствую, что у меня не будет той энергии, которая нужна каждый день, каждые три дня — чтобы бороться за титул, стоять перед игроками. Я знаю себя. Сейчас эта энергия у меня есть, но я чувствую, что дальше ее уже не будет, чтобы продолжать в том же духе. В чем причина? Просто пришло время. Это десять лет. Самое важное решение уже принято — не потому, что у меня нет амбиций или я не хочу попробовать снова. Просто: «Окей, Пеп, после десяти лет — пора». Встряхнуться, двигаться дальше, увидеть новые лица — это действительно полезно для всех.

Если бы я в это не верил и если бы меня не уволили, я бы остался здесь. Но думаю, это идеальный момент, идеальное время — гораздо лучше, чем, например, в прошлом сезоне. И не нужно воспринимать как должное, что этот сезон был выдающимся: мы боролись с «Арсеналом», наша команда до последнего момента была в гонке, выиграла два внутренних турнира, сражалась в каждом матче. Это очень хорошо", — приводит слова Гвардиолы BBC Sport.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году и стал самым успешным тренером за всю 146-летнюю историю клуба. За десять лет он завоевал с «горожанами» 20 трофеев: шесть раз выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок английской лиги, по три раза — Кубок и Суперкубок Англии, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В общей сложности «Манчестер Сити» провел под руководством Гвардиолы 592 матча, в которых одержал 423 победы при 77 ничьих и 92 поражениях. Испанец является единственным тренером в истории АПЛ, которому удалось выиграть более 70% матчей — 269 побед в 379 встречах (70,2%).

Ожидается, что после ухода Гвардиолы «Манчестер Сити» возглавит Энцо Марека, который в начале года был уволен из «Челси». 46-летний итальянец был его ассистентом в «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23, в котором «горожане» завоевали требл (АПЛ, Кубок Англии, Лига чемпионов).