Гвардиола: Нет энергии, чтобы каждые три дня бороться за титул

— Чувствовал ли я, что у меня заканчиваются силы, как говорил про себя Клопп? Да, абсолютно. Они у меня были, они у меня есть, но дальше их уже не будет. Все просто. Я чувствую, что у меня не будет той энергии, которая нужна каждый день, каждые три дня — чтобы бороться за титул, стоять перед игроками. Я знаю себя. Сейчас эта энергия у меня есть, но я чувствую, что дальше ее уже не будет, чтобы продолжать в том же духе. В чем причина? Просто пришло время. Это десять лет. Самое важное решение уже принято — не потому, что у меня нет амбиций или я не хочу попробовать снова. Просто: «Окей, Пеп, после десяти лет — пора». Встряхнуться, двигаться дальше, увидеть новые лица — это действительно полезно для всех.