«Барселона» продлит контракт с Кристенсеном на два сезона

Защитник Андреас Кристенсен договорился с «Барселоной» о новом контракте. Игрок продлит соглашение, которое истекает летом, еще на два сезона. Об этом пишет Mundo Deportivo.
Как стало известно источнику, 30-летний футболист подписал новый договор с понижением зарплаты. Несмотря на частые травмы Кристенсена, главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик по-прежнему на него рассчитывает. Отмечается, что защитник отказался от более выгодных предложений из других клубов, чтобы остаться в «Барселоне».
В этом сезоне Кристенсен сыграл 17 матчей во всех турнирах и забил один гол. Из-за повреждений он пропустил 34 встречи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 9 миллионов евро.
С декабря футболист восстанавливается после частичного разрыва передней крестообразной связки левого колена. Новый контракт игрока предполагает более низкую зарплату, чем была раньше. Ранее в СМИ была информация, что игрок не согласен на эти условия. Подчёркивалось, что игрок интересен командам из Италии и Германии.