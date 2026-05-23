Мареска отказал пяти клубам ради назначения в «Манчестер Сити»

22 мая «Манчестер Сити» объявил о завершении эпохи Хосепа Гвардиолы на тренерском мостике и приступил к поиску нового наставника. В центре внимания оказался итальянский специалист Энцо Мареска, ранее возглавлявший «Челси».
По информации инсайдера Николо Скиры, Мареска отказал сразу нескольким крупным клубам, включая «Наполи», «Милан», «Фиорентину», «Тоттенхэм» и турецкий «Фенербахче». Сам тренер, как отмечается, заинтересован исключительно в работе на «Этихад Стэдиум».
Скира также сообщает, что между Мареской и «Манчестер Сити» уже достигнута устная договоренность о трехлетнем контракте, а консультации со спортивным директором клуба Угу Вианой он начал заранее.
Отмечается, что руководство «горожан» готово предложить Мареске долгосрочный контракт, который будет рассчитан до конца июня 2028 года с опцией его продления еще на один сезон.