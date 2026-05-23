Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
19:00
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.06
X
3.77
П2
2.26
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.33
П2
5.75
Футбол. Испания
22:00
Алавес
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.43
П2
2.90
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.34
П2
3.30
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.84
П2
5.00
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2

«Барселона» ищет топ-форварда на место Левандовского

Каталонский клуб рассматривает Хулиана Альвареса, Жоао Педро и Харри Кейна как главных кандидатов на усиление атаки.

Источник: Reuters

«Барселона» хочет подписать центрального нападающего высокого уровня после ухода Роберта Левандовского. В клубе считают приоритетом поиск форварда, способного заменить результативность польского игрока, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, в первом эшелоне списка находятся три футболиста: Хулиан Альварес из «Атлетико», Жоао Педро из «Челси» и Харри Кейн из «Баварии». Ни один из этих вариантов в «Барселоне» пока не считают закрытым.

Самым сложным вариантом считается Кейн. Англичанин комфортно чувствует себя в «Баварии», где провел сильный сезон, выиграл Бундеслигу и Кубок Германии, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 2027 года.

Больше надежд в «Барселоне» связывают с Альваресом и Жоао Педро. При этом, как пишет издание, каталонцы пока не получали сигналов, что «Атлетико» или «Челси» готовы продавать игроков. Официальных предложений клубы также не делали.

По информации Mundo Deportivo, бюджет «Барселоны» на нового нападающего составляет около 100 млн евро. Клуб уже дал понять окружению Альвареса, что готов побороться за него, если «Атлетико» откроет дверь для переговоров.

Также отмечается, что ПСЖ и «Арсенал» интересуются Альваресом. Парижский клуб, по данным источника, может иметь больше финансовых возможностей для сделки.