«Барселона» ищет топ-форварда на место Левандовского

«Барселона» хочет подписать центрального нападающего высокого уровня после ухода Роберта Левандовского. В клубе считают приоритетом поиск форварда, способного заменить результативность польского игрока, сообщает Mundo Deportivo.
Самым сложным вариантом считается Кейн. Англичанин комфортно чувствует себя в «Баварии», где провел сильный сезон, выиграл Бундеслигу и Кубок Германии, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 2027 года.
Больше надежд в «Барселоне» связывают с Альваресом и Жоао Педро. При этом, как пишет издание, каталонцы пока не получали сигналов, что «Атлетико» или «Челси» готовы продавать игроков. Официальных предложений клубы также не делали.
По информации Mundo Deportivo, бюджет «Барселоны» на нового нападающего составляет около 100 млн евро. Клуб уже дал понять окружению Альвареса, что готов побороться за него, если «Атлетико» откроет дверь для переговоров.
Также отмечается, что ПСЖ и «Арсенал» интересуются Альваресом. Парижский клуб, по данным источника, может иметь больше финансовых возможностей для сделки.