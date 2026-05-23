Гвардиола рассказал о планах после ухода из «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, чем планирует заниматься после завершения работы в английском клубе. Интервью специалист дал телеканалу Sky Sports.
Ранее стало известно, что испанец покинет «Манчестер Сити» по окончании текущего сезона.
«Есть вещи, которые я еще не сделал. Я хочу проводить больше времени со своим отцом, с детьми. Я люблю свою работу, но я хочу научиться делать другие вещи. Я не хожу на концерты, в театры, в кино. Я хочу научиться жить другой жизнью», — сказал Гвардиола.
«Я продолжу следить за моим “Манчестер Сити”, моей “Барселоной”, моей “Баварией”. Буду смотреть большие игры. Футбол остается частью моей жизни. Мне просто нужно сделать паузу», — добавил тренер.
55-летний Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством клуб шесть раз выигрывал чемпионат Англии и по одному разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» завоевал Кубок Англии и Кубок английской лиги. В заключительном туре чемпионата команда 24 мая сыграет с «Астон Виллой».