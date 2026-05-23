Одноклубник Роналду признан игроком сезона в Саудовской Аравии

Форвард «Аль-Насра» Жуан Феликс признан лучшим игроком сезона чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщается на странице турнира в соцсети X.
Прошедший сезон стал для португальца первым в составе клуба из Эр-Рияда. В чемпионате Феликс забил 20 мячей и отдал 13 результативных передач.
По итогам сезона «Аль-Наср», за который также выступает Криштиану Роналду, впервые с 2019 года стал чемпионом Саудовской Аравии.
26-летний Феликс ранее играл за «Бенфику», «Атлетико», «Барселону», «Челси» и «Милан». В составе сборной Португалии нападающий провел 52 матча и забил 12 мячей.
Феликс считается одним из самых дорогих футболистов в истории португальского футбола. В 2019 году «Атлетико» приобрел игрока у «Бенфики» более чем за 120 миллионов евро.