Забарный отказался жать руку Сафонову на тренировке «ПСЖ»

В субботу «ПСЖ» провел тренировочную игру между двумя составами. Перед началом встречи футболисты, разделенные на команды, выполнили традиционное предматчевое рукопожатие. Сафонов и Забарный, находившиеся в разных составах, проигнорировали друг друга. Видеозапись момента опубликована в соцсети X.
30 мая «ПСЖ» встретится с английским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов. Парижский клуб является действующим победителем турнира.
Сафонову 27 лет. В текущем сезоне он принял участие в 26 матчах за «ПСЖ», пропустив 27 мячей и 12 раз сохранив ворота в неприкосновенности. На счету 23-летнего Забарного 36 матчей и один забитый гол.