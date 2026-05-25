Салах: Мы вернули «Ливерпуль» туда, где он должен быть

Накануне Салах провел заключительный матч в составе «Ливерпуля». В 38-м туре АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1). В марте египетский форвард заявил о намерении покинуть клуб, несмотря на контракт, подписанный в апреле 2025 года и рассчитанный до конца сезона-2026/27.
В своей речи Салах также высказался об уходе защитника команды Эндрю Робертсона.
— Думаю, я плакал больше, чем за всю свою жизнь. Я вообще-то не особо эмоциональный парень. Но здесь прошла наша молодость, мы делили все от начала до самого конца. Энди Робертсона все любят, он всегда выкладывался на поле до самого конца. Мы вернули этот клуб туда, где он и должен быть.
Покидать «Ливерпуль» тяжело. Энди был крайне важен для команды и того периода, который мы вместе пережили. Мне очень повезло, что мы делили вместе раздевалку, — приводит слова Салаха ESPN.
33-летний Салах выступал за «Ливерпуль» с 2017 года. В составе «красных» он дважды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В текущем сезоне Салах забил 12 голов и отдал 10 передач в 41 матче за «Ливерпуль».
32-летний Робертсон также играл за «Ливерпуль» с 2017 года. В составе клуба шотландский защитник провел 378 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 69 результативных передач.
