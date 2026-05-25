Салах: Мы вернули «Ливерпуль» туда, где он должен быть

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался об уходе после заключительного матча за клуб.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне Салах провел заключительный матч в составе «Ливерпуля». В 38-м туре АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1). В марте египетский форвард заявил о намерении покинуть клуб, несмотря на контракт, подписанный в апреле 2025 года и рассчитанный до конца сезона-2026/27.

В своей речи Салах также высказался об уходе защитника команды Эндрю Робертсона.

— Думаю, я плакал больше, чем за всю свою жизнь. Я вообще-то не особо эмоциональный парень. Но здесь прошла наша молодость, мы делили все от начала до самого конца. Энди Робертсона все любят, он всегда выкладывался на поле до самого конца. Мы вернули этот клуб туда, где он и должен быть.

Покидать «Ливерпуль» тяжело. Энди был крайне важен для команды и того периода, который мы вместе пережили. Мне очень повезло, что мы делили вместе раздевалку, — приводит слова Салаха ESPN.

33-летний Салах выступал за «Ливерпуль» с 2017 года. В составе «красных» он дважды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В текущем сезоне Салах забил 12 голов и отдал 10 передач в 41 матче за «Ливерпуль».

32-летний Робертсон также играл за «Ливерпуль» с 2017 года. В составе клуба шотландский защитник провел 378 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 69 результативных передач.


Ливерпуль
1:1
Первый тайм: 0:0
Брентфорд
Футбол, Англия, Тур 38
24.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Энфилд
Главные тренеры
Арне Слот
Кит Эндрюс
Голы
Ливерпуль
Кертис Джонс
(Мохамед Салах)
58′
Брентфорд
Кевин Шаде
64′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
17
Кертис Джонс
8
Доминик Собослаи
18
Коди Гакпо
4
Виргил ван Дейк
10
Алексис Макаллистер
90+2′
26
Эндрю Робертсон
83′
6
Милош Керкез
11
Мохамед Салах
74′
30
Джереми Фримпонг
73
Рио Нгумоха
73′
7
Флориан Вирц
5
Ибраима Конате
79′
89′
2
Джо Гомес
38
Райан Гравенберх
83′
42
Трей Ньони
Брентфорд
1
Кивин Келлехер
33
Майкл Кайоде
19
Данго Уаттара
7
Кевин Шаде
9
Игор Тиаго
4
Сепп ван дер Берг
22
Натан Коллинз
90+5′
27
Виталий Янельт
90+3′
23
Кин Льюис-Поттер
89′
11
Рис Нелсон
8
Матиас Йенсен
83′
24
Миккель Дамсгор
6
Джордан Хендерсон
60′
2
Аарон Хики
Статистика
Ливерпуль
Брентфорд
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
24
11
Удары в створ
8
2
Угловые
14
2
Фолы
9
9
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
