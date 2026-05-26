Фила Невилла уволили из команды MLS через неделю после игры с клубом Месси

Фил Невилл уволен с поста главного тренера «Портленд Тимберс».

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл лишился работы в американском клубе. Об этом сообщает официальный сайт команды из штата Орегон.

Невилл пришел в «Портленд Тимберс» в ноябре 2023 года. За время его работы коллектив одержал 27 побед, 31 раз завершил матч вничью и потерпел 24 поражения. Сейчас клуб замыкает турнирную таблицу Западной конференции МЛС, имея в активе 14 очков и занимая 13-ю строчку. Это не удовлетворило руководство клуба. Напомним, что Невилл дважды выводил команду в стадию плей-офф.

Перед увольнением Невилла его клуб проиграл «Сан-Хосе» и «Интер Майами» с Лионелем Месси в составе. 18 мая в матче с «Тимберс» аргентинец забил гол и отдал результативный пас.

Ранее специалист тренировал «Интер Майами», а также работал ассистентом в сборной Канады. За всю историю «Портленд Тимберс» лишь однажды завоевывал Кубок МЛС.