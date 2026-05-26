Фила Невилла уволили из команды MLS через неделю после игры с клубом Месси

Невилл пришел в «Портленд Тимберс» в ноябре 2023 года. За время его работы коллектив одержал 27 побед, 31 раз завершил матч вничью и потерпел 24 поражения. Сейчас клуб замыкает турнирную таблицу Западной конференции МЛС, имея в активе 14 очков и занимая 13-ю строчку. Это не удовлетворило руководство клуба. Напомним, что Невилл дважды выводил команду в стадию плей-офф.