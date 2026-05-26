Артем Радьков вернулся на пост главного тренера «Ариса»

40-летний белорусский специалист возглавлял «Арис» с лета 2025 года. 10 февраля он покинул кипрский клуб по соглашению сторон. Вместе с Радьковым «Арис» провел 27 матчей и одержал 14 побед, а также впервые в своей истории вышел квалификационный раунд Лиги конференций.



На посту Радькова сменил Лиасос Лука, который также уже работал в команде с 2019 по 2022 год. Под его руководством команда провела 79 матчей. «Арис» вместе с Лукой вернулся в высший дивизион чемпионата Кипра по итогам сезона-2020/21, а в следующем сезоне впервые в истории пробился в чемпионскую группу плей-офф.