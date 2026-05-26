СМИ: Моуринью назвал позиции «Реала», нуждающиеся в усилении

По информации издания AS, на начальном этапе тренер планирует привлечь одного или двух центральных защитников и укрепить правый фланг обороны. Позднее предполагается приобрести левого защитника.
Кроме того, Моуринью считает критически важным подписать креативного полузащитника и опорного полузащитника, который сможет составить конкуренцию французу Орельену Тчуамени. При этом специалист не назвал конкретных кандидатов на трансфер.
Ранее сообщалось, что 63-летний португальский специалист может вновь возглавить «Реал». Моуринью уже работал главным тренером мадридцев с 2010 по 2013 год. За это время он привел команду к победе в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны.
22 мая Альваро Арбелоа, руководивший «Реалом» с января объявил об уходе из клуба.
В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, пропустив вперед каталонскую «Барселону». Также клуб вылетел на стадии ¼ финала Лиги чемпионов, проиграв мюнхенской «Баварии» по сумме двух матчей (1:2, 3:4).