Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
27.05
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.55
П2
4.35
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

СМИ: Моуринью назвал позиции «Реала», нуждающиеся в усилении

Возможный наставник мадридского «Реала» Жозе Моуринью обозначил позиции, которые нужно усилить клубу. Об этом сообщает AS.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации издания AS, на начальном этапе тренер планирует привлечь одного или двух центральных защитников и укрепить правый фланг обороны. Позднее предполагается приобрести левого защитника.

Кроме того, Моуринью считает критически важным подписать креативного полузащитника и опорного полузащитника, который сможет составить конкуренцию французу Орельену Тчуамени. При этом специалист не назвал конкретных кандидатов на трансфер.

Ранее сообщалось, что 63-летний португальский специалист может вновь возглавить «Реал». Моуринью уже работал главным тренером мадридцев с 2010 по 2013 год. За это время он привел команду к победе в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны.

22 мая Альваро Арбелоа, руководивший «Реалом» с января объявил об уходе из клуба.

В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, пропустив вперед каталонскую «Барселону». Также клуб вылетел на стадии ¼ финала Лиги чемпионов, проиграв мюнхенской «Баварии» по сумме двух матчей (1:2, 3:4).