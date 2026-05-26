L"Équipe включил Сафонова в топ-10 вратарей мира

Матвей Сафонов попал в десятку лучших вратарей мира. Он занял десятую позицию в списке лучших голкиперов. Выше него в рейтинге расположились Тибо Куртуа («Реал Мадрид»), Ян Облак («Атлетико Мадрид»), Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»), Майк Меньян («Милан»), Унаи Симон («Атлетик Бильбао») и Давид Райя («Арсенал»).
Игроки «ПСЖ» в мировом рейтинге, согласно амплуа:
- Вратарь: Матвей Сафонов (10-е место);
- Правый защитник: Ашраф Хакими (первое место);
- Центральный защитник: Маркиньос (шестое место);
- Центральный защитник: Вильям Пачо (первое место);
- Левый защитник: Нуну Мендеш (первое место);
- Центральный полузащитник: Витинья (третье место);
- Центральный полузащитник: Жоао Невеш (пятое место);
- Центральный полузащитник: Фабиан Руис (восьмое место);
- Правый вингер: Дезире Дуэ (четвертое место);
- Центральный нападающий: Усман Дембеле (первое место);
- Левый вингер: Хвича Кварацхелия (первое место).
Матвей Сафонов стал игроком «ПСЖ» летом 2024 года. До этого он выступал за «Краснодар». В составе парижан россиянин стал двукратным чемпионом Франции, а также завоевал Кубок Франции, Суперкубок страны, стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.
30 мая у Матвея Сафонова будет шанс стать двукратным победителем Лиги чемпионов. «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом» в финале турнира.