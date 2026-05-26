L"Équipe включил Сафонова в топ-10 вратарей мира

L'Équipe включил голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в топ-10 вратарей мира, а также определил места других игроков парижского клуба в мировом рейтинге по занимаемым позициям.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матвей Сафонов попал в десятку лучших вратарей мира. Он занял десятую позицию в списке лучших голкиперов. Выше него в рейтинге расположились Тибо Куртуа («Реал Мадрид»), Ян Облак («Атлетико Мадрид»), Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»), Майк Меньян («Милан»), Унаи Симон («Атлетик Бильбао») и Давид Райя («Арсенал»).

Игроки «ПСЖ» в мировом рейтинге, согласно амплуа:

  • Вратарь: Матвей Сафонов (10-е место);
  • Правый защитник: Ашраф Хакими (первое место);
  • Центральный защитник: Маркиньос (шестое место);
  • Центральный защитник: Вильям Пачо (первое место);
  • Левый защитник: Нуну Мендеш (первое место);
  • Центральный полузащитник: Витинья (третье место);
  • Центральный полузащитник: Жоао Невеш (пятое место);
  • Центральный полузащитник: Фабиан Руис (восьмое место);
  • Правый вингер: Дезире Дуэ (четвертое место);
  • Центральный нападающий: Усман Дембеле (первое место);
  • Левый вингер: Хвича Кварацхелия (первое место).

Матвей Сафонов стал игроком «ПСЖ» летом 2024 года. До этого он выступал за «Краснодар». В составе парижан россиянин стал двукратным чемпионом Франции, а также завоевал Кубок Франции, Суперкубок страны, стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

30 мая у Матвея Сафонова будет шанс стать двукратным победителем Лиги чемпионов. «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом» в финале турнира.

Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше