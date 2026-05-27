Forbes признал Холанна самым высокооплачиваемым спортсменом года до 25 лет

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира до 25 лет по версии журнала Forbes за последние 12 месяцев.
За отчетный период 25-летний футболист заработал 80 миллионов долларов. Эта сумма включает его зарплату в клубе, доходы от рекламных контрактов и участие в публичных мероприятиях.
В тройку лидеров также вошли баскетболист «Миннесоты» Энтони Эдвардс с доходом 69 миллионов долларов и испанский теннисист Карлос Алькарас, заработавший 61,5 миллиона.
Далее в списке расположились футболист «Реала» Винисиус Жуниор (60 миллионов), игрок «Детройта» Кейд Каннингем (58,6) и итальянский теннисист Янник Синнер (54,6 миллиона долларов).