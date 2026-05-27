Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.55
П2
4.40
Футбол. Товарищеские матчи
28.05
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.27
П2
2.56
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Forbes признал Холанна самым высокооплачиваемым спортсменом года до 25 лет

Норвежец заработал за этот период больше 80 млн долларов.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира до 25 лет по версии журнала Forbes за последние 12 месяцев.

За отчетный период 25-летний футболист заработал 80 миллионов долларов. Эта сумма включает его зарплату в клубе, доходы от рекламных контрактов и участие в публичных мероприятиях.

В тройку лидеров также вошли баскетболист «Миннесоты» Энтони Эдвардс с доходом 69 миллионов долларов и испанский теннисист Карлос Алькарас, заработавший 61,5 миллиона.

Далее в списке расположились футболист «Реала» Винисиус Жуниор (60 миллионов), игрок «Детройта» Кейд Каннингем (58,6) и итальянский теннисист Янник Синнер (54,6 миллиона долларов).