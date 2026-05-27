Двукратная обладательница «Золотого мяча» Путельяс покинула «Барселону»

«С первого дня было ясно, что она особенный игрок. С каждым сезоном она все больше становилась иконой, путеводной звездой для команды, которая постепенно превратилась в мировую силу. Помимо трофеев, влияние Алексии проявилось в том, что она подняла планку конкурентоспособности в женском футболе и стала вдохновением для целых поколений по всему миру. Если что и возвысило карьеру Алексии, так это ее необычайная способность преодолевать препятствия. Тяжелые травмы позволили ей проявить свой характер: каждое возвращение было примером самоотверженности, силы духа и дисциплины», — говорится в сообщении «Барселоны».