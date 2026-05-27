Назван фаворит АПЛ в следующем сезоне

Букмекерские компании определили главного претендента на победу в Английской премьер-лиге в следующем сезоне, сообщает «РБ Спорт».
По оценкам аналитиков, наиболее высокие шансы вновь завоевать чемпионский титул имеет лондонский «Арсенал». Ставки на успех команды принимаются с коэффициентом 2,50.
Вторым в списке фаворитов идет «Манчестер Сити» с коэффициентом 4,00. На чемпионство «Ливерпуля» букмекеры предлагают коэффициент 7,00. Аналогичные котировки установлены и на победу в АПЛ «Манчестер Юнайтед».
Напомним, 19 мая «Арсенал» досрочно обеспечил себе чемпионский титул. Для клуба из Лондона эта победа в Премьер-лиге стала первой за последние 22 года.