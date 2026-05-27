«Ман Сити» и «Ювентус» интересуются Нюбелем

Вратарь Александр Нюбель покинул «Штутгарт» после завершения срока аренды из «Баварии». Об этом сообщил немецкий клуб.
По информации Sport Bild, главный тренер «Штутгарта» Себастиан Хенесс хотел сохранить голкипера, однако клуб не смог позволить себе выкуп футболиста и его зарплату.
Сообщается, что интерес к 29-летнему вратарю проявляют «Манчестер Сити» и «Ювентус». Оба клуба уже связывались с представителями игрока.
«Бавария» не рассчитывает на Нюбеля в следующем сезоне и хочет разгрузить зарплатную ведомость. Мюнхенский клуб готов продать голкипера за сумму от 10 до 15 миллионов евро.
В минувшем сезоне Бундеслиги Нюбель провел 34 матча за «Штутгарт» и пропустил 49 мячей. Голкипер выступал за команду на правах аренды в течение трех сезонов.