Владельцы «Тоттенхэма» объявили о перестройке клуба

Семья Джо Льюиса заявила, что 17-е место в АПЛ не соответствует статусу и потенциалу «Тоттенхэма».

Источник: Reuters

Владельцы «Тоттенхэма» выступили с обращением к болельщикам после неудачного сезона в английской Премьер-лиге. Заявление семьи бизнесмена Джо Льюиса опубликовано на официальном сайте клуба.

В сезоне-2025/26 лондонский клуб занял 17-е место в турнирной таблице АПЛ и избежал вылета только благодаря победе над «Эвертоном» в последнем туре.

«17-е место в этом и в предыдущем сезоне не отражает статус или потенциал этого клуба. Мы огорчены и разделяем ваше разочарование. Мы, так же, как и вы, ожидаем большего», — говорится в обращении.

Владельцы клуба признали ответственность за сложившуюся ситуацию и сообщили о начале масштабной перестройки. По их словам, руководство уже подготовило план изменений.

«Наша цель — возродить дух клуба и вернуть азарт, бесстрашие и дерзкий футбол, которые, как нам всегда казалось, характеризуют нас. Это означает, что футбол стоит на первом месте», — заявили владельцы «Тоттенхэма».

Также семья Льюиса подчеркнула, что не планирует продавать клуб и готова продолжать инвестиции в первую команду, академию и инфраструктуру.

«Тоттенхэм» не выигрывал чемпионат Англии с 1961 года. Последним трофеем клуба остается Кубок английской лиги, завоеванный в 2008 году.