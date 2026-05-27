«Барселона» включилась в борьбу за лидера «Ньюкасла»

«Барселона» проявляет интерес к вингеру «Ньюкасла» Энтони Гордону. Каталонский клуб уже контактировал с представителями 25-летнего футболиста, сообщает The Athletic.
По данным источника, «Ньюкасл» оценивает Гордона примерно в 80 млн евро. Английский клуб может рассмотреть предложения по игроку, несмотря на то что его контракт рассчитан до 2030 года.
Гордон провел сильный сезон и остается одним из самых заметных атакующих игроков «Ньюкасла». В концовке сезона главный тренер Эдди Хау оставлял футболиста вне заявки, объясняя это тем, что клуб и игрок смотрят в будущее.
Интерес к Гордону также связывали с «Баварией», «Арсеналом» и «Ливерпулем». При этом появление «Барселоны» может изменить ход борьбы за игрока: каталонцы ищут усиление атаки и рассматривают несколько вариантов на летнее окно.
Гордон перешел в «Ньюкасл» из «Эвертона» в январе 2023 года. Ранее он также вызывался в сборную Англии и входил в число игроков, за которыми внимательно следят ведущие европейские клубы.