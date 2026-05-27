Холанд поблагодарил Гвардиолу: «Вы сделали величие нормой»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд обратился к Пепу Гвардиоле с эмоциональными словами благодарности. Норвежец опубликовал пост в X и приложил фотографию, на которой обнимает тренера.
«Тренер, который никогда не переставал учить. Звучит безумно, но вы сделали величие нормой. Даже после хет-триков, побед и трофеев всегда был еще один урок, еще один вызов и еще один уровень, которого нужно достичь. Этот менталитет навсегда изменил клуб и изменил меня. Честь всей жизни — работать с лучшим. Спасибо за все, босс», — написал Холанд.
Холанд перешел в «Манчестер Сити» летом 2022 года. Под руководством Гвардиолы форвард стал одним из самых результативных игроков мирового футбола и выиграл с клубом крупные трофеи.
В сезоне-2022/23 «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв Английскую премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Холанд в том сезоне стал лучшим бомбардиром АПЛ и Лиги чемпионов.
Пост Холанда стал одним из самых эмоциональных обращений игроков «Манчестер Сити» к Гвардиоле. В тексте норвежец подчеркнул не только победы и трофеи, но и влияние тренера на его отношение к футболу.