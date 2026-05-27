«Барселона» согласовала трансфер Гордона за сумму более €80 млн

Вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон перейдет в «Барселону». Английский клуб принял официальное предложение каталонцев, сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Энтони Гордон в “Барселону”! Официальное предложение принято советом директоров “Ньюкасла” и саудовскими владельцами», — написал Романо.
По данным источника, фиксированная сумма трансфера составит €70 млн. С учетом бонусов итоговый пакет сделки превысит €80 млн.
Гордон должен отправиться в Барселону на этой неделе, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с клубом.
Ранее сообщалось, что «Барселона» контактировала с представителями 25-летнего футболиста. «Ньюкасл» был готов рассмотреть крупное предложение, несмотря на долгосрочный контракт игрока.
Гордон перешел в «Ньюкасл» из «Эвертона» в январе 2023 года. Он выступает на позиции левого вингера и вызывался в сборную Англии.