«Барселона» согласовала трансфер Гордона за сумму более €80 млн

«Ньюкасл» принял официальное предложение каталонского клуба по вингеру сборной Англии Энтони Гордону.

Источник: Reuters

Вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон перейдет в «Барселону». Английский клуб принял официальное предложение каталонцев, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Энтони Гордон в “Барселону”! Официальное предложение принято советом директоров “Ньюкасла” и саудовскими владельцами», — написал Романо.

По данным источника, фиксированная сумма трансфера составит €70 млн. С учетом бонусов итоговый пакет сделки превысит €80 млн.

Гордон должен отправиться в Барселону на этой неделе, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что «Барселона» контактировала с представителями 25-летнего футболиста. «Ньюкасл» был готов рассмотреть крупное предложение, несмотря на долгосрочный контракт игрока.

Гордон перешел в «Ньюкасл» из «Эвертона» в январе 2023 года. Он выступает на позиции левого вингера и вызывался в сборную Англии.