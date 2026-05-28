По итогам сезона «Арсенал» обошел «Манчестер Сити» и в 14-й раз стал чемпионом Англии, завоевав свой первый титул в АПЛ с 2004 года. До этого «Арсенал» три раза подряд финишировал вторым.
По ходу сезона Невилл неоднократно был замечен фанатами «канониров» в симпатиях к «Манчестер Сити». В частности, в феврале он радовался победе «горожан» над «Ливерпулем» (2:1).
«Гари был здесь, на тренировочной базе несколько недель назад, мы провели некоторое время вместе, выпили кофе и очень хорошо поговорили. Я сказал: “Когда мы выиграем, пожалуйста, надень ее”. Он не сказал “да”, это было мое предложение, и этого достаточно», — сказал Артета в эфире подкаста The Overlap.
Невилл пообещал, что футболка «Арсенала» с его именем и вторым номером, под которым защитник провел большую часть своей карьеры, он оформит в рамку и разместит у себя дома.
Гари Невилл провел всю свою карьеру в «Манчестер Юнайтед». Он выступал за манкунианцев с 1992 по 2011 год и последние шесть лет был капитаном команды. Невилл восемь раз выигрывал с «Юнайтед» чемпионат Англии, четырежды опередив в борьбе за титул «Арсенал», который становился вторым.
С момента основания АПЛ в 1992 году «Арсенал» четырежды становился чемпионом (1998, 2002, 2004, 2026) и девять раз довольствовался вторым местом.