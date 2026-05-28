Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:00
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.25
П2
3.14
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.35
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Артета назвал Гари Невилла «лучшим болельщиком» «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета вручил бывшему защитнику «Манчестер Юнайтед» Гари Невиллу футболку клуба с надписью «Наш лучший болельщик». Об этом сообщает The Mirror.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

По итогам сезона «Арсенал» обошел «Манчестер Сити» и в 14-й раз стал чемпионом Англии, завоевав свой первый титул в АПЛ с 2004 года. До этого «Арсенал» три раза подряд финишировал вторым.

По ходу сезона Невилл неоднократно был замечен фанатами «канониров» в симпатиях к «Манчестер Сити». В частности, в феврале он радовался победе «горожан» над «Ливерпулем» (2:1).

«Гари был здесь, на тренировочной базе несколько недель назад, мы провели некоторое время вместе, выпили кофе и очень хорошо поговорили. Я сказал: “Когда мы выиграем, пожалуйста, надень ее”. Он не сказал “да”, это было мое предложение, и этого достаточно», — сказал Артета в эфире подкаста The Overlap.

Невилл пообещал, что футболка «Арсенала» с его именем и вторым номером, под которым защитник провел большую часть своей карьеры, он оформит в рамку и разместит у себя дома.

Гари Невилл провел всю свою карьеру в «Манчестер Юнайтед». Он выступал за манкунианцев с 1992 по 2011 год и последние шесть лет был капитаном команды. Невилл восемь раз выигрывал с «Юнайтед» чемпионат Англии, четырежды опередив в борьбе за титул «Арсенал», который становился вторым.

С момента основания АПЛ в 1992 году «Арсенал» четырежды становился чемпионом (1998, 2002, 2004, 2026) и девять раз довольствовался вторым местом.