«Я равняюсь на тебя». Тед Лассо обратился к Пепу Гвардиоле

«Привет, тренер! Это Джейсон Судейкис, он же Тед Лассо. Ты потрясающий тренер, и это лишь одна из причин, по которой я равняюсь на тебя. Ты моя тренерская муза, мой тренерский заклятый враг и икона стиля. Действуй, иди дальше, и просто знай, что ты невероятен… Нам бы пригодился еще один ассистент в “Ричмонде”. Футбол у тебя все еще в крови. С наилучшими пожеланиями», — сказал Судейкис.
Тед Лассо — это вымышленный персонаж одноименного комедийного сериала, который вышел в 2020 году. По сюжету, тренер студенческой команды по американскому футболу неожиданно становится главным тренером вымышленного футбольного клуба «Ричмонд» из АПЛ.
Авторы сериала привлекали Гвардиолу к съемкам: испанский тренер появлялся в третьем сезоне сериала в роли себя.
В августе 2026 года выйдет четвертый сезон «Теда Лассо», где герой Судейкиса возглавит женскую футбольную команду.
На прошлой неделе Гвардиола объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона. Он провел в клубе 10 лет, выиграл 20 трофеев и стал самым успешным тренером за всю 146-летнюю историю «горожан».