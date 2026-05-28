«Я равняюсь на тебя». Тед Лассо обратился к Пепу Гвардиоле

Американский актер Джейсон Судейкис, известный по роли в сериале «Тед Лассо», записал видеообращение для бывшего главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Apple

«Привет, тренер! Это Джейсон Судейкис, он же Тед Лассо. Ты потрясающий тренер, и это лишь одна из причин, по которой я равняюсь на тебя. Ты моя тренерская муза, мой тренерский заклятый враг и икона стиля. Действуй, иди дальше, и просто знай, что ты невероятен… Нам бы пригодился еще один ассистент в “Ричмонде”. Футбол у тебя все еще в крови. С наилучшими пожеланиями», — сказал Судейкис.

Тед Лассо — это вымышленный персонаж одноименного комедийного сериала, который вышел в 2020 году. По сюжету, тренер студенческой команды по американскому футболу неожиданно становится главным тренером вымышленного футбольного клуба «Ричмонд» из АПЛ.

Авторы сериала привлекали Гвардиолу к съемкам: испанский тренер появлялся в третьем сезоне сериала в роли себя.

В августе 2026 года выйдет четвертый сезон «Теда Лассо», где герой Судейкиса возглавит женскую футбольную команду.

На прошлой неделе Гвардиола объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона. Он провел в клубе 10 лет, выиграл 20 трофеев и стал самым успешным тренером за всю 146-летнюю историю «горожан».