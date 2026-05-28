Экс-игрок сборной Бразилии станет тренером Головина в «Монако»

Новым главным тренером «Монако» будет назначен бразилец Филипе Луис. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, контракт с 40-летним бразильским специалистом рассчитан на два сезона — до лета 2028 года. Он сменит бельгийца Себастьяна Поконьоли, который возглавил клуб в октябре 2025 года.

Луис известен по выступлениям за «Атлетико», «Челси» и сборную Бразилии, с которой он выиграл Кубок конфедераций (2013) и Кубок Америки (2019). В 2023 году он закончил игровую карьеру и спустя год возглавил «Фламенго», с которым выиграл чемпионат Бразилии, Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок Либертадорес.

В марте этого года Луис был уволен из «Фламенго». Сообщалось, что причиной увольнения стали тайные переговоры с холдингом BlueCo, который владеет «Челси» и «Страсбуром». Ожидалось, что бразилец возглавит один из этих клубов.

Минувший сезон «Монако» завершил на седьмом месте в чемпионате Франции. За монегасков выступают российский полузащитник Александр Головин.

В сезоне-2018/19 Головин и Луис играли друг против друга, когда «Атлетико» и «Монако» встречались на групповом этапе Лиги чемпионов. Тот матч закончился победой испанского клуба со счетом 2:0.