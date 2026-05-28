Экс-игрок сборной Бразилии станет тренером Головина в «Монако»

Луис известен по выступлениям за «Атлетико», «Челси» и сборную Бразилии, с которой он выиграл Кубок конфедераций (2013) и Кубок Америки (2019). В 2023 году он закончил игровую карьеру и спустя год возглавил «Фламенго», с которым выиграл чемпионат Бразилии, Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок Либертадорес.