Гордон вылетел в Испанию для перехода в «Барселону»

Вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон вылетел в Испанию для завершения трансфера в «Барселону». Об этом сообщает Sky Sports News.
По информации источника, 25-летний футболист отправился из Ньюкасла вместе со своим представителем Адамом Дагдэйлом. Ожидается, что в ближайшее время Гордон пройдет медицинское обследование для каталонского клуба.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила за игрока 80 миллионов евро, включая бонусы. По другой информации, каталонцы и «Ньюкасл» договорились о трансфере за 70 миллионов фунтов плюс бонусные выплаты.
Также сообщалось, что «Барселона» уже согласовала условия личного контракта с английским вингером.
Гордон выступает за «Ньюкасл» с 2023 года после перехода из «Эвертона». В составе сборной Англии он дебютировал в 2024 году.