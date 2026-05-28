30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Египет
1
:
Россия
0
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
Романо: Аллегри возглавил «Наполи»

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба ФК "Ювентус"

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Массимилиано Аллегри возглавил «Наполи».

58-летний специалист согласился на условия, предложенные руководством неаполитанского клуба. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

25 мая Аллегри был отправлен в отставку с поста главного тренера «Милана» после поражения команды от «Кальяри» (1:2) в домашнем матче 38-го тура Серии А.

За день до этого «Наполи» покинул Антонио Конте, который тренировал команду с 2024 года. В сезоне-2025/26 неаполитанцы набрали 76 очков и финишировали вторыми в чемпионате Италии.

В минувшем сезоне Аллегри возглавлял «Милан». Под его руководством «россонери» набрали 70 очков и заняли пятое место. Команда не квалифицировалась в Лигу чемпионов.

Ранее стало известно, что «Милан» выплатит Аллегри и уволенному руководству более € 20 млн.