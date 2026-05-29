Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
завершен
Египет
1
:
Россия
0
завершен
Верона
0
:
Рома
2
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
«Ботафого» получил трансферный бан из-за задолженности перед «Зенитом» за Артура

Клуб должен «Зениту» 5,7 миллиона долларов.

ФИФА наложила санкции на «Ботафого», сообщает Gazeta Botafogo.

Причиной ограничений стала задолженность перед «Зенитом» по трансферу нападающего Артура.

В марте 2026 года ФИФА обязала клуб из Рио-де-Жанейро выплатить оставшиеся платежи по сделке на сумму в € 5,7 млн. Это наказание стало четвёртым для «Ботафого» в 2026 году. Клуб лишён возможности регистрировать игроков в течение трёх трансферных окон.

Бразильский футболист играл за санкт-петербургский клуб с января 2024 года. В составе «Зенита» Артур принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.