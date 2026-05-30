«Бавария» не стала выкупать Николаса Джексона у «Челси»

Пресс-служба мюнхенской «Баварии» опубликовала обращение к нападающему Николасу Джексону в социальных сетях.
24-летний нападающий сборной Сенегала выступал за «Баварию» на правах аренды в сезоне-2025/26. Клуб из Мюнхена не воспользовался опцией выкупа игрока у лондонского «Челси». Условие автоматической активации выкупа предусматривало проведение форвардом 40 матчей в Бундеслиге и Лиге чемпионов.
«Спасибо, Нико! За сезон, который навсегда останется в памяти. Спасибо за все пережитое и твой вклад!» — говорится в сообщении пресс-службы «Баварии».
Джексон принял участие в 34 встречах за «Баварию» во всех турнирах, отметился 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.