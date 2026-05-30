Футбольный клуб «Монако» поздравил Александра Головина с юбилеем

Пресс-служба футбольного клуба «Монако» поздравила российского полузащитника Александра Головина с днем рождения. 30 мая спортсмену исполнилось 30 лет.
— Самый опытный игрок в текущем составе «Монако» с 267 официальными матчами. Александр Головин отмечает свой юбилей сегодня. Клуб желает прекрасного дня рождения своей «десятке», — говорится в сообщении монегасков.
Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Его контракт с клубом действует до лета 2029-го. За время выступлений во французской команде россиянин провел 267 матчей, забил 39 голов и отдал 46 голевых передач.