Рекордсмен АПЛ по количеству матчей завершил карьеру в 40 лет

Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер объявил о завершении игровой карьеры.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

40-летний англичанин выступал в АПЛ с ноября 2002 года.

«После 24 сезонов в АПЛ пришло время завершить мою игровую карьеру. Дебютировав за “Лидс”, клуб, за который я болел с детства, в 16 лет и став самым молодым автором гола в истории АПЛ, я никогда не мог представить, каким будет этот путь. От тех первых шагов до момента, когда в прошлом году я уже не мог нормально поднять ногу, а затем вернулся и помог “Брайтону” во второй раз в истории попасть в еврокубки в 40 лет.

Для меня было большой честью представлять “Ньюкасл”, “Астон Виллу”, “Манчестер Сити”, “Ливерпуль” и “Брайтон”, а также провести памятный месяц в “Суиндон Таун”. Каждый клуб сыграл важную роль в моей жизни и карьере. Я хочу поблагодарить всех, кто был причастен к этому пути — владельцев, сотрудников клубов, тренеров, партнеров по команде и болельщиков, которые принимали меня и помогали мне.

Мне посчастливилось пережить множество незабываемых моментов: борьбу за выживание, завоевание трофеев, выступления в еврокубках и матчи за сборную Англии на двух чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. Но больше всего я буду ценить людей и дружбу, которые футбол подарил мне на этом пути.

Болельщикам — спасибо. Всем, кто поддерживал меня на протяжении всей карьеры, ваша поддержка значила для меня больше, чем вы можете представить. И тем, кто критиковал меня или создавал трудности, тоже спасибо — каждый из вас стал частью этой истории и помог сформировать меня как футболиста и человека. Моей семье — спасибо за каждую жертву, каждую поездку и каждый момент поддержки. Без вас все это было бы невозможно.

Я ухожу из футбола с огромной гордостью, благодарностью и воспоминаниями, которые останутся со мной на всю жизнь. Футбол дал мне гораздо больше, чем я мог себе представить, и я всегда буду благодарен за возможности, которые он мне подарил. Спасибо каждому, кто был частью этого пути», — написал Милнер.

В этом сезоне Милнер провел за «Брайтон» 22 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. В феврале этого года он стал рекордсменом АПЛ по числу сыгранных матчей, превзойдя рекорд Гарета Бэрри (653), установленный в 2018 году. Всего на счету Милнера 658 матчей.

На клубном уровне Милнер провел 903 матча, в которых забил 85 мячей и отдал 135 голевых передач. Также на его счету 61 матч и один гол за сборную Англии, цвета которой он защищал на ЧМ-2010, Евро-2012 и ЧМ-2014. В 2009 году Милнер выиграл со сборной молодежное Евро-2009.

За свою клубную карьеру Милнер завоевал 13 титулов: трижды выигрывал АПЛ, по два раза становился обладателем Кубка английской лиги, Кубка и Суперкубка Англии, а также побеждал в Кубке Интертото, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.