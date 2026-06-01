Арне Слот написал письмо болельщикам «Ливерпуля»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот обратился к болельщикам клуба после увольнения.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Ливерпуль» досрочно расторг соглашение с Арне Слотом. 47-летний нидерландский специалист возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года, сменив на этом посту Юргена Клоппа. В своем дебютном сезоне-2024/25 команда завоевала титул чемпиона Англии.

«Ты выходишь под знаменитую вывеску в тоннеле “Энфилда”, и тебя переполняют смешанные чувства. Победа в АПЛ была наградой за упорный труд, самопожертвование и преданность, проявленные многими людьми в клубе.

Это событие стало еще более значимым, потому что вы смогли разделить его с нами. Вы пели наши песни, радовались забитым голам. И в день, когда мы подняли трофей, вы были там. Выстроились вдоль улиц перед стадионом, заполнили “Энфилд” в ожидании.

20-й чемпионский титул “Ливерпуля” принадлежит всем нам, и он останется важной главой в его истории. Этим мы все должны гордиться. Об этом клубе всегда будут судить по самым высоким наградам. Так и должно быть.

Перемены — часть футбола, но я знаю, что этот клуб продолжит заставлять своих людей гордиться им», — приводит слова Арне Слота Liverpool Echo.

В сезоне-2025/26 «Ливерпуль» завершил выступление в Английской Премьер-лиге на пятой строчке в турнирной таблице.