Арне Слот написал письмо болельщикам «Ливерпуля»

«Ты выходишь под знаменитую вывеску в тоннеле “Энфилда”, и тебя переполняют смешанные чувства. Победа в АПЛ была наградой за упорный труд, самопожертвование и преданность, проявленные многими людьми в клубе.



Это событие стало еще более значимым, потому что вы смогли разделить его с нами. Вы пели наши песни, радовались забитым голам. И в день, когда мы подняли трофей, вы были там. Выстроились вдоль улиц перед стадионом, заполнили “Энфилд” в ожидании.



20-й чемпионский титул “Ливерпуля” принадлежит всем нам, и он останется важной главой в его истории. Этим мы все должны гордиться. Об этом клубе всегда будут судить по самым высоким наградам. Так и должно быть.



Перемены — часть футбола, но я знаю, что этот клуб продолжит заставлять своих людей гордиться им», — приводит слова Арне Слота Liverpool Echo.