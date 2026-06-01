Сын Карло Анчелотти возглавил французский «Лилль»

Сын Карло Анчелотти подписал с французским клубом контракт сроком на два года.
«Я очень горд, счастлив и благодарю президента Оливье Летанга за доверие и предоставленную возможность. Мы много общались, и я почувствовал настоящую связь, общие идеи и ценности. Проект “Лилль” идеально мне подходит, он обладает четкой идентичностью, высокими стандартами и сильной трудовой этикой. Это серьёзный, амбициозный, конкурентоспособный клуб, который регулярно участвует в европейских соревнованиях. Для меня большая честь представлять “Лилль” сегодня», — приводит слова Анчелотти-младшего официальный сайт клуба.
36-летний Давиде Анчелотти был ассистентом отца в «Баварии», «Наполи», «Эвертоне» и «Реале», а непродолжительный опыт работы главным тренером получил в «Ботафого». Анчелотти-младший также входит в тренерский штаб в сборной Бразилии.
По итогам прошедшего сезона «Лилль» занял третье место в чемпионате Франции и будет выступать в Лиге чемпионов. Главный тренер Бруно Женезио покинул «догов» по окончании сезона.