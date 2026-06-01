Андрес Иньеста возглавил клуб из ОАЭ

Срок соглашения с 42‑летним испанским специалистом не раскрывается. Для Иньесты это первое место работы в качестве тренера. Он завершил карьеру в 2024 году, после чего поступил на тренерские курсы.
— «Галф Юнайтед» кажется мне правильным местом, чтобы начать новую главу. Футбол дал мне всё, и теперь я хочу отплатить ему — через тренерскую работу, через обучение и через ежедневную работу с молодыми игроками, у которых есть стремление и талант, чтобы достичь высокого уровня, — приводит слова испанца пресс-служба клуба.
Иньеста в составе сборной Испании стал чемпионом мира 2010 года, забил единственный гол в финале чемпионата мира. Также Иньеста стал двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).
Полузащитник находился в системе «Барселоны» с 1996-го по 2018 год. За этот период он принял участие в 674 матчах за взрослую команду во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 136 результативными передачами. Также Андрес успел поиграть за японский «Виссел Кобе» и «Эмирейтс» из ОАЭ. В составе каталонского клуба полузащитник 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, 9 раз становился чемпионом Испании и 6 раз — обладателем кубка страны.