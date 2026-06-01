Андрес Иньеста возглавил клуб из ОАЭ

Полузащитник находился в системе «Барселоны» с 1996-го по 2018 год. За этот период он принял участие в 674 матчах за взрослую команду во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 136 результативными передачами. Также Андрес успел поиграть за японский «Виссел Кобе» и «Эмирейтс» из ОАЭ. В составе каталонского клуба полузащитник 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, 9 раз становился чемпионом Испании и 6 раз — обладателем кубка страны.