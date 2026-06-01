Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Норвегия
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.20
П2
4.90
Футбол. Товарищеские матчи
20:30
Турция
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.41
П2
15.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Австрия
:
Тунис
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.53
П2
6.79
Футбол. Товарищеские матчи
02.06
Колумбия
:
Коста-Рика
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.40
П2
19.00
Футбол. Товарищеские матчи
02.06
Канада
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.86
П2
5.25
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Бразилия
6
:
Панама
2
П1
X
П2

Андрес Иньеста возглавил клуб из ОАЭ

Чемпион мира по футболу Андрес Иньеста назначен на должность главного тренера клуба «Галф Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Срок соглашения с 42‑летним испанским специалистом не раскрывается. Для Иньесты это первое место работы в качестве тренера. Он завершил карьеру в 2024 году, после чего поступил на тренерские курсы.

— «Галф Юнайтед» кажется мне правильным местом, чтобы начать новую главу. Футбол дал мне всё, и теперь я хочу отплатить ему — через тренерскую работу, через обучение и через ежедневную работу с молодыми игроками, у которых есть стремление и талант, чтобы достичь высокого уровня, — приводит слова испанца пресс-служба клуба.

Иньеста в составе сборной Испании стал чемпионом мира 2010 года, забил единственный гол в финале чемпионата мира. Также Иньеста стал двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

Полузащитник находился в системе «Барселоны» с 1996-го по 2018 год. За этот период он принял участие в 674 матчах за взрослую команду во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 136 результативными передачами. Также Андрес успел поиграть за японский «Виссел Кобе» и «Эмирейтс» из ОАЭ. В составе каталонского клуба полузащитник 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, 9 раз становился чемпионом Испании и 6 раз — обладателем кубка страны.