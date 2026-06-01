Футболиста из стран бывшего СССР впервые оценили более чем в €100 млн

Грузинский полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия стал первым футболистом из стран постсоветского пространства, чья рыночная стоимость достигла отметки €140 млн. Об этом сообщил Transfermarkt в своем телеграм-канале.
После пересмотра цен на игроков чемпионата Франции именно Кварацхелия продемонстрировал самый заметный рост. Его трансферная стоимость увеличилась на €50 млн и теперь составляет €140 млн.
25-летний футболист пополнил состав ПСЖ в январе 2025 года, перейдя из итальянского «Наполи». В нынешнем сезоне он провел 48 матчей за парижский клуб, отметившись 19 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.
В субботу ПСЖ одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов (1:1, 4:3 по пенальти), завоевав трофей второй год подряд. При счете 0:1 Кварацхелия заработал пенальти, который реализовал Усман Дембеле.
По итогам турнира грузинский футболист был признан лучшим игроком сезона Лиги чемпионов.
В составе ПСЖ Кварацхелия дважды выигрывал чемпионат Франции, по одному разу становился обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также дважды побеждал в Лиге чемпионов.
С 2019 по 2022 год Кварацхелия выступал в России за «Локомотив» и «Рубин». Вместе с московским клубом он стал обладателем Кубка России в 2019 году.