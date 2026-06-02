Стали известны подробности об увольнении Слота из «Ливерпуля»

«Ливерпуль» объявил об уходе Арне Слот из клуба в субботу, 30 мая.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации The Athletic, в субботу утром спортивный директор «Ливерпуля» Ричард Хьюз Сообщил Арне Слоту о принятом решении. Для тренера оно стало неожиданностью: до этого дня он активно участвовал в переговорах по планам предсезонной подготовки и летней трансферной кампании, обсуждал с игроками их планы на лето и подготовку к следующему сезону, рассчитывая получить возможность исправить допущенные ошибки.

Кроме того, Слот уже достиг договоренности с Этьенном Рейненом — своим бывшим помощником в «Фейеноорде» — о его присоединении к тренерскому штабу летом текущего года.

Ранее Хьюз и генеральный директор FSG по футболу Майкл Эдвардс заявляли о готовности поддерживать Слота с учетом обстоятельств, повлиявших на ухудшение результатов «Ливерпуля». Однако после анализа ситуации на неделе, последовавшей за окончанием сезона, они пришли к выводу о необходимости кадровых перемен — с учетом настроения как в раздевалке, так и среди болельщиков клуба.

Нидерландский специалист возглавил команду летом 2024 года, сменив на этом посту Юргена Клоппа. В дебютном сезоне под его руководством «Ливерпуль» завоевал титул чемпиона Англии. В сезоне-2025/26 мерсисайдцы завершили выступление в Английской Премьер-лиге на пятой строчке в турнирной таблице.