От скромного футболиста до миллиардера: как Дэвид Бекхэм построил бизнес-империю

Пока одни спортсмены уходят в тренеры или эксперты на ТВ, он годами строил личный бренд: заключал рекламные контракты, искал партнеров, вкладывался в футбол в США и запускал медиапроекты. Благодаря этому он смог стать долларовым миллиардером и научился превращать каждый новый этап жизни в источник дохода.
Как футболист стал мировой звездой
Дэвид Бекхэм вырос в обычной семье в восточном Лондоне. Его отец работал с газовым оборудованием, мать была парикмахером, а сам Дэвид с детства мечтал играть за «Манчестер Юнайтед». Ради футбола он проводил на тренировках практически все свободное время и уже в 13 лет оказался в академии клуба.
Настоящий прорыв произошел в середине 1990-х, когда молодой полузащитник закрепился в основном составе «Манчестер Юнайтед». Гол с центра поля в матче против «Уимблдона», победы в Премьер-лиге и Лиге чемпионов сделали его одной из главных звезд английского футбола.
Популярность Бекхэма выросла еще сильнее после знакомства с Викторией Адамс из Spice Girls. В конце 1990-х их отношения регулярно становились темой для газет и телешоу. В результате Бекхэм превратился не просто в успешного футболиста, а в глобальную знаменитость, известную далеко за пределами спорта.
Реклама превратилась в отдельный бизнес
Еще во время игровой карьеры Бекхэм понял, что популярность может приносить не меньше денег, чем футбол. В 1997 году он подписал один из первых крупных рекламных контрактов с брендом Brylcreem, а затем начал сотрудничать с компаниями, которые были известны по всему миру.
С годами в его портфолио появились Adidas, Armani, Gillette, Vodafone, Pepsi, Nespresso и десятки других брендов. Особенно важным стал контракт с Adidas: по сообщениям СМИ, футболист получил 80 миллионов долларов авансом, а также процент от продаж продукции со своим именем.
При этом Бекхэм не стремился подписывать как можно больше рекламных сделок. Он делал ставку на долгосрочные партнерства и годами работал с одними и теми же компаниями. Такой подход позволил ему сохранить сильный личный бренд и превратить рекламу в один из главных источников дохода даже после завершения карьеры.
Ставка на Америку, которую никто не понял
В 2007 году Бекхэм неожиданно объявил о переходе из мадридского «Реала» в американский клуб «Лос-Анджелес Гэлакси». Для многих болельщиков это выглядело как шаг назад: тогда MLS заметно уступала ведущим европейским чемпионатам по популярности и уровню игры.
Однако вместе с зарплатой Бекхэм получил уникальный пункт в контракте. После завершения карьеры он мог приобрести новую франшизу MLS всего за 25 миллионов долларов. В тот момент мало кто понимал, насколько ценным окажется это право спустя несколько лет.
Сам футболист объяснял решение интуицией и верой в развитие футбола в США. Пока критики обсуждали спортивную сторону перехода, Бекхэм уже смотрел гораздо дальше. Именно этот контракт позже открыл ему дорогу к самому успешному проекту в его деловой карьере.
Как «Интер Майами» изменил все
После завершения карьеры Бекхэм воспользовался правом на покупку новой франшизы MLS и запустил собственный футбольный проект в Майами. Запуск клуба оказался гораздо сложнее, чем ожидалось. Несколько проектов стадиона провалились, переговоры затягивались, а на подготовку ушли десятки миллионов долларов.
К 2016 году будущий владелец уже потерял около 39 миллионов долларов на разрешениях, проектировании и неудачных попытках найти площадку для строительства. По данным Forbes, лига даже предлагала ему 50 миллионов долларов за отказ от проекта, но Бекхэм не согласился.
Переломным моментом стал переход в клуб Лионеля Месси летом 2023 года. После этого продажи билетов взлетели, интерес спонсоров вырос в разы, а «Интер Майами» превратился в один из самых обсуждаемых клубов мира. Годовая выручка команды выросла с 70 до 250 миллионов долларов.
Сегодня «Интер Майами» оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов и считается самой дорогой командой MLS. Доля Бекхэма в клубе стоит сотни миллионов долларов, а сам проект из рискованной идеи превратился в главный актив его бизнес-империи.
На чем Бекхэм зарабатывает сейчас
Одним из его главных проектов стала продакшн-компания Studio 99, которая занимается созданием документальных фильмов и сериалов. Именно она выпустила сериал «Бекхэм» для Netflix, который посмотрели десятки миллионов зрителей по всему миру и который получил премию «Эмми».
Параллельно бывший футболист продолжает сотрудничать с крупными брендами. В последние годы он снимался в рекламных кампаниях Adidas, Nespresso, Boss, Stella Artois, Lenovo и других компаний. По оценкам Forbes, только за один год такие контракты принесли ему около 100 миллионов долларов.
Кроме того, Бекхэм активно развивает собственные бренды. Среди них — компания IM8, выпускающая продукты для здоровья и долголетия, а также бренд детских закусок Beeup. Еще одним важным активом остается доля в компании Authentic Brands Group, которая управляет правами на десятки известных брендов и знаменитостей.
Благодаря этому Девид Бекхэм зарабатывает как владелец бизнеса, инвестор и медиапродюсер. По данным Sunday Times, совокупное состояние Дэвида и Виктории Бекхэм достигло 1,185 миллиарда фунтов стерлингов (около 1,6 миллиарда долларов). Благодаря этому бывший футболист вошел в число самых богатых жителей Великобритании и пополнил список спортсменов-миллиардеров. Для человека, который когда-то получал около 30 фунтов в неделю в академии «Манчестер Юнайтед», это стало доказательством того, что самые большие деньги он заработал уже после ухода из футбола.