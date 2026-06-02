Источник: «Ливерпуль» договорился о назначении Ираолы

По информации источника, стороны достигли принципиального соглашения сделки, условия которой обсуждались последние два дня.
Напомним, 30 мая «Ливерпуль» объявил об уходе Арне Слота с поста наставника клуба. «Ливерпуль» досрочно расторг контракт со специалистом.
Нидерланец возглавил команду летом 2024 года, сменив на этом посту Юргена Клоппа. В дебютном сезоне под руководством Арне Слота «Ливерпуль» завоевал титул чемпиона Англии. В сезоне-2025/26 мерсисайдцы завершили выступление в Английской Премьер-лиге на пятой строчке в турнирной таблице.
Помимо этого, в минувшем сезоне «Ливерпуль» пробился в четвертьфинал Кубка Англии и ⅛ финала Кубка лиги, уступил в матче за Суперкубок страны, а также завершил выступление на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов.
43-летний Ираола возглавил «Борнмут» в 2023 году. В минувшем сезоне клуб занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии и впервые за 127 лет сыграет в еврокубках. Команда выступит в Лиге Европы сезона-2026/27.