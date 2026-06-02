«Челси» представил новую домашнюю форму на сезон-2026/27, сообщается на официальном сайте клуба.
Комплект выполнен в фирменном синем цвете. В дизайне формы центральное место занял клубный герб: он был обновлен после консультаций с болельщиками и вплетен в ткань передней части футболки.
«Синий и золотой. “Челси” вплетен в каждую деталь», — говорится в сообщении клуба.
На футболке есть воротник и застежка на пуговицах. Эмблема с львом и логотип Nike выполнены в золотом цвете, который также используется на шортах. Белые гетры получили мотив лаврового венка, связанный с узором на форме.
В клубе напомнили, что сезон-2026/27 станет 75-м с момента прихода Теда Дрейка на пост главного тренера «Челси». Именно при нем клуб отказался от прозвища Pensioners в пользу Blues, а лев стал одним из ключевых символов команды.
«С львом в центре внимания в этом году следите за его следами когтей на стенах, пляжных муралах и проекциях по всему миру», — отмечается в публикации.
Новая форма стала первой экипировкой «Челси» с технологией Nike Aero-FIT. По данным клуба, она обеспечивает более чем вдвое больший поток воздуха по сравнению с прежними материалами Nike.