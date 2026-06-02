Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
П1
2.75
X
3.60
П2
2.83
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Марокко
:
Мадагаскар
П1
1.10
X
10.50
П2
25.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Уэльс
:
Гана
П1
2.27
X
3.39
П2
3.55
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2

«Челси» представил новую домашнюю форму

В дизайне комплекта на сезон-2026/27 центральное место занял лев — один из главных символов лондонского клуба.

«Челси» представил новую домашнюю форму на сезон-2026/27, сообщается на официальном сайте клуба.

Комплект выполнен в фирменном синем цвете. В дизайне формы центральное место занял клубный герб: он был обновлен после консультаций с болельщиками и вплетен в ткань передней части футболки.

«Синий и золотой. “Челси” вплетен в каждую деталь», — говорится в сообщении клуба.

На футболке есть воротник и застежка на пуговицах. Эмблема с львом и логотип Nike выполнены в золотом цвете, который также используется на шортах. Белые гетры получили мотив лаврового венка, связанный с узором на форме.

В клубе напомнили, что сезон-2026/27 станет 75-м с момента прихода Теда Дрейка на пост главного тренера «Челси». Именно при нем клуб отказался от прозвища Pensioners в пользу Blues, а лев стал одним из ключевых символов команды.

«С львом в центре внимания в этом году следите за его следами когтей на стенах, пляжных муралах и проекциях по всему миру», — отмечается в публикации.

Новая форма стала первой экипировкой «Челси» с технологией Nike Aero-FIT. По данным клуба, она обеспечивает более чем вдвое больший поток воздуха по сравнению с прежними материалами Nike.