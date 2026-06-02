«Манчестер Сити» лидирует по числу игроков вызванных на ЧМ-2026

Английский «Манчестер Сити» возглавил список клубов по числу футболистов, которые сыграют на чемпионате мира 2026 года.
В национальные сборные были вызваны 19 игроков клуба, представляющих 12 разных стран. Второе место занимает мюнхенская «Бавария» — на турнир отправятся 18 футболистов команды из 10 сборных.
Третью позицию поделили лондонский «Арсенал» и французский «Пари Сен-Жермен». От этих клубов на чемпионате мира выступят по 16 игроков: у «Арсенала» представители 10 национальных команд, у ПСЖ — 9. Пятёрку лидеров замыкает «Барселона», которую представят 15 футболистов из 8 сборных.
Мадридский «Реал» находится на 13-м месте в этом рейтинге. Из состава испанского гранда на мировое первенство отправятся 10 игроков, вызванных в 9 национальных команд.
Чемпионат мира — 2026 состоится с 11 июня по 19 июля и пройдет на территории США, Канады и Мексики.