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«Манчестер Сити» лидирует по числу игроков вызванных на ЧМ-2026

Почти два десятка футболистов «горожан» выступят на ЧМ-2026.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Английский «Манчестер Сити» возглавил список клубов по числу футболистов, которые сыграют на чемпионате мира 2026 года.

В национальные сборные были вызваны 19 игроков клуба, представляющих 12 разных стран. Второе место занимает мюнхенская «Бавария» — на турнир отправятся 18 футболистов команды из 10 сборных.

Третью позицию поделили лондонский «Арсенал» и французский «Пари Сен-Жермен». От этих клубов на чемпионате мира выступят по 16 игроков: у «Арсенала» представители 10 национальных команд, у ПСЖ — 9. Пятёрку лидеров замыкает «Барселона», которую представят 15 футболистов из 8 сборных.

Мадридский «Реал» находится на 13-м месте в этом рейтинге. Из состава испанского гранда на мировое первенство отправятся 10 игроков, вызванных в 9 национальных команд.

Чемпионат мира — 2026 состоится с 11 июня по 19 июля и пройдет на территории США, Канады и Мексики.