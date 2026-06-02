«Манчестер Сити» лидирует по числу игроков вызванных на ЧМ-2026

Третью позицию поделили лондонский «Арсенал» и французский «Пари Сен-Жермен». От этих клубов на чемпионате мира выступят по 16 игроков: у «Арсенала» представители 10 национальных команд, у ПСЖ — 9. Пятёрку лидеров замыкает «Барселона», которую представят 15 футболистов из 8 сборных.