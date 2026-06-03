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Флик признан лучшим тренером сезона-2025/26 в Ла лиге

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик был признан лучшим тренером чемпионата Испании по итогам сезона-2025/2026. Об этом сообщила пресс-служба Ла Лиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

61-летний Ханс-Дитер Флик победил в голосовании, опередив Марселино («Вильярреал») и Пепе Бордаласа («Хетафе»).

Под руководством Флика каталонский клуб завоевал чемпионский титул второй сезон подряд, набрав 94 очка по итогам 38 туров. В завершившемся розыгрыше Ла Лиги «Барселона» потерпела всего шесть поражений и стала самой результативной командой турнира, забив 95 мячей.

«Барселона» завершила сезон-2025/26 с беспрецедентным результатом в истории Ла Лиги, выиграв все 19 домашних матчей (57 забитых голов и 10 пропущенных). Ранее рекорд по максимальному числу домашних побед в чемпионате Испании (17 из 17) принадлежал «Реалу» сезона-1985/86.

Флик возглавляет «Барселону» с мая 2024 года. Контракт специалиста с каталонским клубом действует до июня 2028 года с опцией продления еще на один сезон. Ранее Флик тренировал мюнхенскую «Баварию» и сборную Германии.