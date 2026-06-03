Хусанов вошел в число самых подорожавших футболистов АПЛ

Стоимость 22-летнего игрока увеличилась на 15 млн евро и достигла отметки в 50 млн евро. Возглавил рейтинг французский нападающий «Борнмута» Эли Крупи, который подорожал на 30 млн евро — с 40 до 70 млн. На 25 млн евро выросла стоимость французского полузащитника «Манчестер Сити» Райана Шерки, который теперь оценивается в 90 млн евро. Еще на 20 млн евро прибавили в цене защитник «Сити» Нико О'Райли (70 млн), хавбек «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну (70 млн) и бразильский форвард «Борнмута» Райан (60 млн).