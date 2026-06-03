Хусанов вошел в число самых подорожавших футболистов АПЛ

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов оказался в числе десяти футболистов АПЛ, чья трансферная стоимость выросла сильнее всего по обновленным данным портала Transfermarkt.
Стоимость 22-летнего игрока увеличилась на 15 млн евро и достигла отметки в 50 млн евро. Возглавил рейтинг французский нападающий «Борнмута» Эли Крупи, который подорожал на 30 млн евро — с 40 до 70 млн. На 25 млн евро выросла стоимость французского полузащитника «Манчестер Сити» Райана Шерки, который теперь оценивается в 90 млн евро. Еще на 20 млн евро прибавили в цене защитник «Сити» Нико О'Райли (70 млн), хавбек «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну (70 млн) и бразильский форвард «Борнмута» Райан (60 млн).
Наибольшее снижение стоимости среди игроков АПЛ зафиксировано у шведского полузащитника «Тоттенхэма» Деяна Кулушевски, который потерял 18 млн евро и теперь оценивается в 17 млн. На 15 млн евро подешевели шведский нападающий «Ливерпуля» Александер Исак (85 млн), защитник «Тоттенхэма» из Нидерландов Микки ван де Вен (50 млн) и испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри (50 млн).
Самым дорогим футболистом чемпионата Англии по-прежнему остается норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, чья стоимость составляет 200 млн евро. Также в тройку самых дорогих игроков лиги входят полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс (120 млн евро) и вингер команды Букайо Сака (115 млн евро).