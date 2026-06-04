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СМИ: «Реал» выкупит Моуринью у «Бенфики» за 15 млн евро

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью в ближайшее время может возглавить мадридский «Реал».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает Record, «Реал» письменно уведомил «Бенфику», что выплатит 15 миллионов евро отступных за Жозе Моуринью. Мадридский клуб готов заплатить такую сумму на следующей неделе. Клуб мог заплатить за португальского специалиста 7 млн евро, но не успел активировать специальный пункт о выкупе контракта.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что в случае его переизбрания на пост главы клуба Жозе Моуринью станет новым главным тренером «сливочных».

79-летний Перес возглавляет «Реал» с 2009 года. До этого он занимал пост президента клуба с 2000 по 2006 год. За время его руководства мадридцы выиграли множество титулов, включая несколько побед в Лиге чемпионов.


В мае Перес объявил о проведении досрочных выборов после неудачного сезона команды и подтвердил намерение вновь участвовать в голосовании. Выборы пройдут 7 июня. Его конкурентом на выборах стал 37-летний бизнесмен Энрике Рикельме.

Жозе Моуринью уже работал главным тренером мадридцев с 2010 по 2013 год. За это время он привел команду к победе в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны.

В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, пропустив вперед каталонскую «Барселону». Также клуб вылетел на стадии ¼ финала Лиги чемпионов, проиграв мюнхенской «Баварии» по сумме двух матчей (1:2, 3:4). В Кубке страны «Реал» проиграл в ⅛ финала «Альбасете» (2:3) из Сегунды, а в финале Суперкубка Испании уступил «Барселоне» (2:3).