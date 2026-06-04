Легенда «Челси» Бобби Тэмблинг умер в возрасте 84 лет

Большую часть карьеры Тэмблинг провел в составе лондонского «Челси», за который он выступал с 1959 по 1970 год. Он провел за клуб 370 матчей и забил 202 гола, установив на тот момент клубный рекорд по количеству забитых мячей. Рекорд продержался 43 года, пока в 2013 году его не побил Фрэнк Лэмпард (211).