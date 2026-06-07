«Барселоне» не хватило 1,45 млрд евро на реконструкцию «Камп Ноу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта попросит сосьос разрешить увеличить кредит на финансирование проекта Espai Barça, сообщает Sport.es.
По данным издания, ранее выделенных Goldman Sachs 1,45 млрд евро оказалось недостаточно для завершения работ, связанных с реконструкцией клубной инфраструктуры и стадиона.
Вопрос планируется вынести на внеочередную ассамблею. Именно сосьос должны дать клубному руководству разрешение на увеличение финансирования проекта.
Espai Barça — масштабная программа модернизации объектов «Барселоны», главным элементом которой является реконструкция «Камп Ноу». Домашний стадион клуба после обновления должен получить расширенную вместимость и новые коммерческие зоны.
Sport.es отмечает, что финансовая тема становится одной из ключевых для руководства Лапорты. Клубу необходимо найти дополнительные средства, чтобы продолжить проект и довести реконструкцию до финальной стадии.