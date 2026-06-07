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Ямаль объяснил, почему играет с перевязанной рукой

Вингер «Барселоны» рассказал, что однажды повредил пальцы во время игры в PlayStation, а затем оставил повязку как часть образа.

Источник: Getty Images

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль объяснил, почему выходит на матчи с перевязанной рукой, сообщает Barca Blaugranes со ссылкой на YouTube-канал футболиста.

Игрок ответил на вопросы болельщиков и рассказал, что повязка появилась после бытового эпизода.

«Я перевязываю руку, потому что однажды играл в PlayStation, ударил по телевизору и разбил пальцы. Они сильно опухли», — сказал Ямаль.

По словам футболиста, позже он решил сохранить повязку уже не только из-за повреждения.

«С тех пор я стал их перевязывать, и повязка хорошо смотрелась, будто я Карим Бензема. Мы шутили про KB9, и я просто оставил ее. Думаю, выглядит отлично, поэтому буду продолжать», — добавил игрок.

В том же видео Ямаль рассказал, что в случае победы сборной Испании на чемпионате мира готов отрастить бороду и усы на три недели, а также разыграть 100 наушников Beats.

Ямаль выступает за основную команду «Барселоны» с 2023 года. В составе сборной Испании он выиграл чемпионат Европы 2024 года.