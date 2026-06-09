18-летний сын Клюйверта будет готовиться с основой «Барселоны»

18-летний Шейн Клюйверт выступает на позиции левого вингера. Футболист присоединился к каталонскому клубу летом 2017 года и выступал за составы различных возрастов, начиная с U-16. По данным источника, он отправится с основной командой «Барселоны» на тренировочные сборы, которые пройдут в Великобритании. На счету Клюйверта-младшего, который еще не дебютировал за основу сине-гранатовых, 11 матчей и один гол в составе сборной Нидерландов U-19. Transfermarkt оценивает вингера в 500 тысяч евро.
Шейн — младший сын Патрика Клюйверта, который ранее работал главным тренером в сборных Кюрасао и Индонезии, турецком клубе «Адана Демирспор», а также в качестве ассистента в сборных Камеруна и Нидерландов, нидерландских НЕКе и АЗ. В качестве игрока Патрик Клюйверт дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата Европы в составе сборной Нидерландов. На Евро-2000 Клюйверт с 5 голами стал лучшим бомбардиром турнира (вместе с Саво Милошевичем из сборной Югославии). Всего на его счету 40 мячей в 79 матчах за национальную команду. Форвард выступал за «Аякс», «Милан», «Барселону», «Ньюкасл Юнайтед» «Валенсию», «ПСВ Эйндховен» и «Лилль»,
Все четыре сына Клюйверта занимаются футболом. Джастин Клюйверт выступает в Английской Премьер-лиге за «Борнмут». Рюбен — в Лиге 1 за «Лион», а старший сын Квинси — играл за молодежные команды «Аякса» и «Витесса», но с лета 2025 года находится без клуба.