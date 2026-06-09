18-летний сын Клюйверта будет готовиться с основой «Барселоны»

Шейн — младший сын Патрика Клюйверта, который ранее работал главным тренером в сборных Кюрасао и Индонезии, турецком клубе «Адана Демирспор», а также в качестве ассистента в сборных Камеруна и Нидерландов, нидерландских НЕКе и АЗ. В качестве игрока Патрик Клюйверт дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата Европы в составе сборной Нидерландов. На Евро-2000 Клюйверт с 5 голами стал лучшим бомбардиром турнира (вместе с Саво Милошевичем из сборной Югославии). Всего на его счету 40 мячей в 79 матчах за национальную команду. Форвард выступал за «Аякс», «Милан», «Барселону», «Ньюкасл Юнайтед» «Валенсию», «ПСВ Эйндховен» и «Лилль»,