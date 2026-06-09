Фабрицио Романо: «Комо» готовит крупные трансферы на летнее окно

В «Комо» работали над трансфером левого защитника «Крузейро» Кайки Бруно еще в зимнее трансферное окно, но тогда итальянцы не стали платить за футболиста 15 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил 1 гол и отдал 5 передач в 34 матчах бразильской Серии А. В прошедшем сезоне Ян Коуту провел 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. Защитник летом 2025 года перешел в «Боруссию» из «Манчестер Сити».