Фабрицио Романо: «Комо» готовит крупные трансферы на летнее окно

В сезоне-2025/26 клуб «Комо» занял 4-е место в чемпионате Италии и впервые в своей истории примет участие в Лиге чемпионов УЕФА. По информации инсайдера Фабрицио Романо, для усиления состава клуб нацелился на двух игроков.
Главный тренер команды Сеск Фабрегас планирует пригласить бразильских защитников — футболиста «Крузейро» Кайки и игрока дортмундской «Боруссии» Яна Коуто. Ожидается, что трансферная стоимость Кайки составит 14 миллионов евро, а Коуто — 17 миллионов.
В «Комо» работали над трансфером левого защитника «Крузейро» Кайки Бруно еще в зимнее трансферное окно, но тогда итальянцы не стали платить за футболиста 15 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил 1 гол и отдал 5 передач в 34 матчах бразильской Серии А. В прошедшем сезоне Ян Коуту провел 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. Защитник летом 2025 года перешел в «Боруссию» из «Манчестер Сити».
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе со стороны «Комо» к полузащитнику «Краснодара» и сборной Армении Эдуарду Сперцяну.
Сеск Фабрегас стал главным тренером «Комо» 19 июля 2024 года. Он подписал с клубом долгосрочный контракт сроком на четыре года — до июня 2028 года.