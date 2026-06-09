Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
19:30
Беларусь
:
Буркина-Фасо
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.11
П2
2.70
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Тринидад и Тобаго
Все коэффициенты
П1
1.02
X
35.00
П2
55.00
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Венгрия
:
Казахстан
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.05
П2
10.75
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Перу
1
:
Испания
3
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Нидерланды
2
:
Узбекистан
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Франция
3
:
Северная Ирландия
1
П1
X
П2

Фабрицио Романо: «Комо» готовит крупные трансферы на летнее окно

Итальянский клуб «Комо» под руководством Сеска Фабрегаса намерен укрепить состав в летнее трансферное окно.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Комо"

В сезоне-2025/26 клуб «Комо» занял 4-е место в чемпионате Италии и впервые в своей истории примет участие в Лиге чемпионов УЕФА. По информации инсайдера Фабрицио Романо, для усиления состава клуб нацелился на двух игроков.

Главный тренер команды Сеск Фабрегас планирует пригласить бразильских защитников — футболиста «Крузейро» Кайки и игрока дортмундской «Боруссии» Яна Коуто. Ожидается, что трансферная стоимость Кайки составит 14 миллионов евро, а Коуто — 17 миллионов.

В «Комо» работали над трансфером левого защитника «Крузейро» Кайки Бруно еще в зимнее трансферное окно, но тогда итальянцы не стали платить за футболиста 15 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил 1 гол и отдал 5 передач в 34 матчах бразильской Серии А. В прошедшем сезоне Ян Коуту провел 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. Защитник летом 2025 года перешел в «Боруссию» из «Манчестер Сити».

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе со стороны «Комо» к полузащитнику «Краснодара» и сборной Армении Эдуарду Сперцяну.

Сеск Фабрегас стал главным тренером «Комо» 19 июля 2024 года. Он подписал с клубом долгосрочный контракт сроком на четыре года — до июня 2028 года.